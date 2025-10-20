Ataque Armado en Rancho Deja una Mujer y un Hombre Sin Vida en China, Nuevo León

Un hombre y una mujer de la tercera edad fueron asesinados a golpes y balazos por un grupo armado dentro de un rancho ubicado en el municipio de China, Nuevo León. La doble ejecución se registró la mañana de este lunes 20 de octubre, cerca del kilómetro 115 de la carretera libre a Reynosa, Tamaulipas.

Presuntamente, los integrantes del grupo armado quería apropiarse del rancho, por lo que, golpearon al hombre, aparentemente también de la tercera edad, en ese momento la mujer intervino; sin embargo, los agresores activaron sus armas de fuego y dispararon contra la pareja. El hombre logró ser trasladado a un hospital donde horas más tarde perdió la vida.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer de manera oficial la identidad de las dos víctimas del ataque armado en el municipio de China, Nuevo León. El hecho generó una movilización de elementos de seguridad en la zona, quienes acordonaron el lugar e implementaron un operativo para dar con los presuntos responsables.

Información en proceso...

Con información de Raymundo Elizalde | N+

