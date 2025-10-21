Detiene a Hombre por Presuntamente Haber Abusado de Dos Niñas en Juárez, Nuevo León

Elementos de la Policía de Juárez detuvieron a un hombre que es investigado por presuntamente haber abusado de dos niñas de entre 9 y 10 años de edad en la colonia Vistas del Río, en el municipio de Juárez, Nuevo León. La captura del sujeto se dio durante parte de la noche del lunes y madrugada del martes 21 de octubre en la calle Circuito Vistas del Ángel.

Presuntamente, el hombre habría atraído a las dos menores diciéndoles que iban a jugar a la botella en su domicilio, donde habría cometido la supuesta agresión. Luego de los hechos, las niñas denunciaron con sus mamás lo ocurrido y llamaron a la Policía de Juárez para que se lo llevara detenido, no sin antes actuar por su propia cuenta y golpearlo.

Fiscalía de Nuevo León investiga presunto abuso de dos niñas en Juárez

El hombre detenido fue identificado como Edgar Alonso “N” de aproximadamente 40 años de edad, quien ya se encuentra rindiendo su declaración ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Las autoridades informaron que el caso ya fue tomado por el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Nuevo León.

Además, las dos menores de entre 9 y 10 años de edad, de identidad resguardada, ya están llevando el proceso correspondiente después del presunto abuso del cual fueron víctimas en la colonia Vistas del Río, en el municipio de Juárez.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

