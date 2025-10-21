Frenan Tren para Robar Acero en Colonia Hidalgo, en Monterrey; Así es el Modus Operandi

A través de redes sociales circula un video donde fueron captados ciudadanos robando el cargamento de acero que es transportado por un tren en la colonia Hidalgo, en Monterrey. En las imágenes se observa el modus operandi de los presuntos ladrones que con botes, cubetas y sacos extraen el material del ferrocarril.

Noticia relacionada: Detienen a Hombre por Presunto Robo a Tren en Colonia Hidalgo en Monterrey

Tal como se ve en la grabación, más de una decena de personas le cortan el camino al tren, aparentemente desconectando algunas válvulas y mangueras cuando este se detiene. Luego de que lograron parar la marcha del ferrocarril, proceden a robar el acero que echan en botes, cubetas y sacos para por llevárselos.

El robo a los ferrocarriles cargados con este tipo de material ya tiene décadas ocurriendo en este punto cercano a las avenidas Ruiz Cortines y Bernardo Reyes, en el municipio de Monterrey, donde las autoridades federales ni del estado de Nuevo León han podido detener este tipo de delito.

Video: Frenan Tren Para Robar Fierro en Monterrey

Hombre es detenido por presunto robo a tren en la colonia Hidalgo

El pasado 29 de septiembre, los elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a un hombre que fue detectado con los drones de vigilancia, presuntamente robando metal del cargamento de un tren en el cruce la de las calles Martín Carrera y Mariano de la Garza, en la colonia Hidalgo.

El hombre fue identificado como Francisco Javier “N” de 25 años de edad, aparentemente acompañado de dos cómplices más, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público por presuntamente haber realizado el robo de acero en los vagones del tren.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH