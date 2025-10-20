Asaltan a Despachador de Gasolinera en Avenida Fidel Velázquez en Monterrey

La tarde de este lunes 20 de octubre, se reportó un asalto y disparos de arma de fuego en una gasolinera ubicada sobre la avenida Fidel Velázquez en su cruce con la calle Matías Ramos en la colonia Constituyentes del 57 en Monterrey, Nuevo León.

Elementos de seguridad recibieron un reporte de detonaciones de arma de fuego cerca de una gasolinera, al arribar hasta este punto los policías confirmaron que se trataba de dos sujetos que llegaron a esta estación de carga de combustible. Los sujetos amagaron al despachador con una pistola para despojarlo del dinero recolectado durante su turno y objetos personales como su cartera y un teléfono celular.

Tras el robo, los agresores escaparon rápidamente a bordo de un vehículo con dirección hacia el poniente de la ciudad, sin que hasta el momento se haya confirmado su captura. En el área, agentes ministeriales iniciaron un operativo de búsqueda y comenzaron a revisar el perímetro en busca de casquillos u otros indicios que permitieran identificar el arma utilizada y dar con los responsables.

Empleados piden mayor vigilancia en gasolinera asaltada en Monterrey

El hecho causó alarma entre los trabajadores y automovilistas que se encontraban cargando combustible, pues el robo ocurrió en pleno día y en una zona de constante flujo vehicular. Vecinos del sector señalaron que este tipo de hechos se han vuelto cada vez más frecuentes, y exigieron mayor vigilancia policiaca, especialmente en avenidas concurridas como Fidel Velázquez.

Las autoridades informaron que continúan las investigaciones para dar con los responsables y esclarecer lo ocurrido. Se espera que la denuncia formal presentada por la víctima ayude a fortalecer la carpeta de investigación y contribuir a la localización de los presuntos asaltantes.

