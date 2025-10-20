Rescatan a Mujer que Cayó Dentro de Tumba en un Panteón en Monterrey

La tarde de este lunes 20 de octubre, una mujer resultó lesionada luego de caer al interior de una tumba mientras realizaba labores de limpieza y fumigación en el panteón El Roble, ubicado en la colonia Mitras Norte en Monterrey, Nuevo León.

El incidente ocurrió alrededor del medio día, cuando la trabajadora identificada como Blasa Tello Arriaga, de 69 años de edad, se encontraba realizando tareas de fumigación dentro del panteón. Durante dichas labores, la mujer habría pisado accidentalmente una lápida, provocando que cayera hacia el interior de la tumba.

Compañeros de la mujer llamaron de inmediato a elementos de rescate para auxiliar a la afectada. Hasta este punto llegaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Monterrey, quienes de inmediato realizaron las labores necesarias para sacar a la víctima de la tumba de al menos tres metros de profundidad.

Rescatistas piden tomar precaución en visitas a panteones

Los rescatistas realizaron maniobras con un sistema de extracción y un tripié para poder sacar a la mujer del interior de la tumba, la cual presentaba golpes en la cabeza, así como diversos moretones en piernas y brazos. Luego de ser rescatada, fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana al Hospital ISSSTE Constitución para recibir atención médica especializada.

El operativo terminó alrededor de la 1:30 de la tarde luego de que elementos de rescate confirmaran que no existieran más riesgo para el personal del panteón ni para los visitantes. Protección Civil de Nuevo León pidió a los visitantes de panteones tomar precauciones debido a que muchas estructuras de estos sitios son muy antiguas y podrían representar un problema para las personas.

Con información de Pedro Caballero | N+

