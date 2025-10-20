Realizan Operativo para Rescatar a Hombre que Cayó a Barranco en San Pedro, Nuevo León

Elementos de Protección Civil de Nuevo León se movilizaron la mañana de este lunes 20 de octubre hasta el Pico de la UDEM, en el municipio de San Pedro Garza García, por el reporte de un hombre que cayó desde un barranco y que, hasta el momento, no ha sido localizado.

De acuerdo con lo informado por Gilberto Almaguer, director de Protección Civil de San Pedro, la víctima ya estaba descansando junto con la otra persona que la acompañaba; sin embargo, se retiró un momento para tomar unas fotos en el lugar, fue ahí cuando su acompañante escuchó un ruido, aparentemente causado por la caída del hombre al barranco.

Utilizan helicóptero de Protección Civil de Nuevo León para localizar a hombre desabarrancado

Protección Civil de Nuevo León, en conjunto con Protección Civil de San Pedro, activaron un operativo de búsqueda de forma aérea con un helicóptero para localizar al hombre que cayó al barranco en el Pico de la UDEM.

El acompañante de la víctima ya fue rescatado y es atendido por paramédicos para descartar que haya sufrido lesiones o crisis nerviosa. Se espera que en próximas horas logren localizar al hombre desabarrancado.

