Detienen a Dos Hondureños Tras Ser Captados Asaltando a un Hombre en Monterrey, Nuevo León

Este lunes 20 de octubre se dio a conocer la detención de dos hombres originarios de Honduras los cuales fueron captados por las cámaras del C4 cuando presuntamente asaltaban a una persona que descansaba en las vías de un tren sobre la avenida Venustiano Carranza y Luis Mora en Monterrey, Nuevo León.

La Policía de Monterrey recibió el reporte de un robo, por lo que los elementos se trasladaron hasta este cruce de vías del tren. Al llegar, los elementos realizaron un recorrido por la zona y lograron ubicar a dos sospechosos, quienes intentaban huir metros más adelante.

En una revisión, los oficiales encontraron entre sus pertenencias siete bolsas con hierba verde similar a la marihuana, por lo que también se les relaciona con delitos contra la salud. Los detenidos fueron identificados como David Ariel “N”, de 29 años, y Selvin “N”, de 39 años de edad; elementos informaron que un sujeto más se dio a la fuga durante esta detención.

Los hombres detenidos presuntamente le robaron a la víctima una mochila y otros objetos personales. En las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia se observó cómo los agresores actuaron en grupo antes de intentar darse a la fuga.

Tras su detención, ambos individuos fueron trasladados a las instalaciones del Ministerio Público, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones y determinar su situación legal.

Detienen a hombre que portaba una supuesta bomba en Monterrey

Otra detención que se dio en calles de Monterrey, Nuevo León, fue la de un hombre que circulaba en una bicicleta portando una supuesta bomba, en la colonia Garza Nieto. El sujeto identificado como Francisco “N”, de 39 años, zigzagueaba por las calles Lima y Valentín Canalizo y estuvo a punto de chocar con una patrulla, lo que llevó a los elementos a marcarle el alto y realizarle una revisión.

Los policías le decomisaron un objeto que simulaba una bomba junto con una nota que decía “Retirarse gente, peligro bomba”. Ante la alerta, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron al lugar y confirmaron que el artefacto era falso, pues se trataba de un termostato envuelto con cinta adhesiva.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

