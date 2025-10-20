Detienen a Dos Jóvenes por Intentar Robarse 16 Mil Pesos en Ropa en Tienda de San Pedro, NL

Dos jóvenes fueron detenidas luego de que los guardias las sorprendieran intentando sacar ropa de una tienda que se encuentra dentro de una plaza comercial ubicada en Valle Oriente, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

De acuerdo con el reporte de las autoridades municipales, el hecho ocurrió la tarde del domingo 19 de octubre, cuando las dos jóvenes de 18 años de edad, identificadas como Elda "N" y Osmara "N", intentaban robar las prendas de ropa con un valor total de 16 mil pesos del negocio ubicado en las avenidas Diego Rivera y Lázaro Cárdenas.

Las mujeres habrían ingresado por lo menos a dos tiendas con varias prendas como blusas, faldas, pantalones y otros artículos con los que salieron, aprovechando que había una gran cantidad de clientes; sin embargo, los guardias las alcanzaron y solicitaron los tickets de compras, pero al no poder sustentar la posesión de la mercancía fueron detenidas por la Policía de San Pedro y puestas disposición del Ministerio Público.

Detienen a mujer por presunto robo en tienda departamental en Monterrey

Otro caso similar ocurrió recientemente en una tienda departamental de una plaza comercial ubicada en la avenida Insurgentes y Bolivia, en la ciudad de Monterrey, donde una mujer fue detenida por elementos de la Policía Municipal luego de que presuntamente cometió el robo de diversas prendas de ropa.

A la mujer, identificada como Daniela "N" de 18 años de edad, le realizaron una inspección en la que le encontraron 20 prendas de ropa dentro de la bolsa que portaba, que sumaban un valor aproximado de 25 mil 608 pesos. La Policía de Monterrey arrestó a la joven y la pusieron a disposición de las autoridades correspondientes que definirán su situación jurídica.

