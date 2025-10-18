Detiene a Mujer por Presunto Robo de Más de 25 Mil Pesos en Ropa en Tienda de Monterrey

Una mujer fue detenida por elementos de la Policía de Monterrey en la colonia Vista Hermosa, luego de que presuntamente cometió el robo de diversas prendas de ropa en una tienda departamental de una plaza comercial que se ubica en la avenida Insurgentes y Bolivia.

Noticia relacionada: Roban Caja Fuerte con 100 Mil Pesos y Armas de Fuego a Empresa en García, Nuevo León

La detenida, identificada como Daniela “N” de 18 años de edad y originaria de la Ciudad de México, fue sorprendida por los trabajadores de la misma tienda departamental cuando estaba tomando las prendas de ropa, por lo que, de inmediato dieron aviso a las autoridades de seguridad.

Elementos de la Policía de Monterrey se movilizaron hasta la plaza comercial, en la avenida Insurgentes, donde detuvieron a la mujer y le pidieron que comprobara que había pagado por la ropa; sin embargo, la joven no pudo justificar la posesión de las prendas, por lo que, fue arrestada por presunto robo de mercancía en la tienda departamental.

Video: Detienen a Mujer por Presunto Robo a Tienda Departamental en la Col. Vista Hermosa en Monterrey

¿A cuánto dinero equivalía la ropa que robó la mujer en la tienda departamental?

Luego de detener a la mujer, los oficiales de la Policía de Monterrey realizaron le realizaron una inspección en la que encontraron 20 prendas de ropa que sumaban un valor aproximado de 25 mil 608 pesos.

La ropa estaba oculta dentro de un bolso que portaba la joven Daniela “N”, quien fue arrestada y puesta a disposición de las autoridades correspondientes para que definan su situación jurídica, luego de haber sido señalada como la presunta responsable del robo de 20 prendas de ropa en la tienda departamental de la plaza ubicada en la ciudad de Monterrey.

Historias recomendadas:

Con información de Porfirio Medellín | N+

SHH