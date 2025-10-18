Conductor de Tráiler Resulta Herido al Chocar en Carretera Monterrey-Nuevo Laredo

El operador de un tráiler resultó herido luego de chocar su unidad pesada contra el muro de contención de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, la mañana de este sábado 18 de octubre en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León.

El accidente fue reportado a los cuerpos de emergencia minutos antes de las 08:00 de la mañana. Elementos de Protección Civil de Nuevo León se movilizaron hasta el punto del choque en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, pasando la cuesta de Mamulique, para tomar conocimiento de lo ocurrido y brindar los primeros auxilios al chofer que resultó lesionado.

La zona fue resguardada por los elementos de Protección Civil de Nuevo León, afectando la vialidad en el carril de alta velocidad con dirección de sur a norte. De acuerdo con lo reportado, el conductor del trailer presentaba algunas lesiones, principalmente en el brazo, que no fueron de gravedad.

¿Cómo se ocasionó el choque del tráiler en la carretera a Nuevo Laredo?

Las autoridades continuan investigando la causa del choque de este tráiler con caja seca. Se presume que el operador de la unidad pesada, identificado como Luis Mario Francisco Alarcón de 25 años de edad, pudo haber dormitado, o también, indican que el accidente pudo haber sido ocasionado luego de que otro vehículo le cerrara el paso.

Sin embargo, el caso sigue bajo investigación y serán las autoridades correspondientes quienes determinen cómo ocurrió este siniestro que obstruyó de manera parcial y por algunos minutos, la vialidad de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en el municipio de Salinas Victoria.

