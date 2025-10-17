Localizan a Hombre Muerto en Domicilio de Colonia Privada en García, Nuevo León

Autoridades investigan el hallazgo de un hombre sin vida dentro de una vivienda ubicada en la colonia privada Las Villas, en el municipio de García, Nuevo León. El hecho ocurrió en un domicilio sobre la calle Villa Cádiz, muy cerca del cruce con Villa de Santiago.

Durante la tarde se reportó la presencia de unidades policíacas tras el descubrimiento del cuerpo de un hombre identificado como Raúl, de quien no se tenía noticias desde hacía varios días.

Video: Investigan Hallazgo de Hombre sin Vida Dentro de Casa en Colonia Privada Las Villas en García

De acuerdo con los primeros reportes, uno de sus familiares acudió a buscarlo al domicilio luego de varios intentos fallidos de comunicación. Al ingresar a la casa, lo localizó sin vida, por lo que de inmediato solicitó apoyo a las autoridades.

Elementos de la Policía de García llegaron en primera instancia al lugar, seguidos por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, quienes realizaron las primeras diligencias y el levantamiento de evidencias.

Continúan las investigaciones por la muerte del hombre en García, NL

La calle Villa de Cádiz permanece cerrada por completo mientras se desarrollan las investigaciones. Vecinos del sector reportaron que desde aproximadamente las 3 de la tarde observaron una fuerte movilización policíaca y la llegada de unidades de investigación.

Las autoridades analizan si el fallecimiento de Raúl está relacionado con algún acto de violencia, aunque hasta el momento no se han determinado las causas oficiales de su muerte.

El cuerpo fue trasladado al anfiteatro del Servicio Médico Forense, donde se realizará la autopsia correspondiente para conocer las causas exactas del deceso. Mientras tanto, las autoridades mantienen las indagatorias abiertas en torno al caso ocurrido en el municipio de García, Nuevo León.

Con información de Carlos Campos Silva/ Noticias N+

