Hombre Presuntamente Intoxicado Golpea a Estudiante cerca de Secundaria en Monterrey

Un estudiante de tercer grado de la Secundaria Núm. 8 Profr. Juan Garza Garza, ubicada al poniente de la ciudad de Monterrey, fue atacado por un hombre que aparentemente se encontraba intoxicado con drogas, cuando estaba por llegar al plantel.

El hecho ocurrió alrededor de las 07:00 de la mañana de este viernes 17 de octubre en una tienda de conveniencia de la avenida Lincoln, cerca de la calle Pelícano, en donde se ubica la secundaria. El estudiante llegó al negocio antes de ingresar a la escuela y ahí se encontró con el agresor presuntamente intoxicado.

¿Cómo ocurrió la agresión contra el estudiante de la Secundaria Núm. 8?

De acuerdo con lo narrado, el hombre tomó una piedra y la aventó al alumno, quien sufrió una herida en el rostro, cerca de la boca. Luego de recibir el golpe, el estudiante corrió y alcanzó a llegar hasta la Secundaria 8 Profr. Juan Garza Garza para pedir ayuda. Los docentes lo recibieron y dieron aviso a sus padres.

El alumno de secundaria fue llevado a un hospital cercano por sus mismos padres, debido a las heridas que presentaba en el rostro. Hasta el momento, ni los maestros ni los padres de la víctima han dado a conocer su estado de salud actual o que tan graves fueron las lesiones provocadas por la piedra.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía de Monterrey iniciaron la búsqueda del agresor que presuntamente estaba bajo los efectos de las drogas; sin embargo, no lograron localizarlo. Las autoridades ya cuentan con las características físicas de hombre y tienen conocimiento de que deambula al norte de la ciudad.

