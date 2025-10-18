Familia de Osos se Pasea en Parque Público de San Pedro, Nuevo León

La tarde del viernes 17 de octubre, una familia de osos fue vista paseando en un parque público de la colonia Prados de la Sierra, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. El avistamiento de al menos dos osos pequeños y uno adulto sorprendió a los vecinos de la zona, quienes dieron aviso a los cuerpos de emergencia.

Fueron elementos de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de San Pedro quienes atendieron el reporte en la colonia Prados de la Sierra. De acuerdo con lo informado, al arribar los rescatistas confirmaron que se trataba de una osa y sus dos oseznos que se encontraban arriba de un árbol en un parque público.

Familia de osos se retira de parque público por su propia cuenta

Personal de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León y elementos de la Policía de San Pedro también llegaron al sitio para llevar a cabo el acordonamiento de la zona y así evitar el ingreso de vehículos, así como personas, mientras se retiraban los osos del sitio, como una medida de precaución.

Los cuerpos de emergencia esperaron a que la osa y sus dos oseznos bajaran por su propia cuenta; posteriormente, la familia completa caminó hacia un área natural y las autoridades se retiraron de la colonia Prados de la Sierra, no sin antes haber descartado riesgos en esta zona del municipio de San Pedro Garza García.

