Captan a Oso Persiguiendo una Motocicleta en el Campus Mederos de la UANL

Este miércoles 15 de octubre comenzó a circular en redes sociales un video donde se observa como un un oso persigue a una motocicleta que circulaba por el Campus Mederos de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). El momento fue grabado por una estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Noticia relacionada: Captan a Oso en Salón de Clases de la Facultad de Comunicación de la UANL en Monterrey

Fue la noche del martes 14 de octubre cuando una joven que esperaba una unidad del transporte para estudiantes se percató de la presencia de un oso, momentos después un motociclista pasó por el sitio y aparentemente el sonido de este vehículo asustaría al animal, lo que provocó que corriera detrás del joven que conducía.

El oso logró pasar muy cerca de la moto, pero al no alcanzarla corrió hacía otro sitio donde se encontraban al menos tres estudiantes caminando. Los jóvenes lograron esquivar al animal que huía del sitio tras ser asustado por el ruido de este vehículo ligero. En esta grabación se alcanza a escuchar como los estudiantes comienzan a gritar tras el temor de ser atacados.

¿Por qué hay osos en el Campus Mederos de la UANL?

El avistamiento de osos en este plantel de la UANL es muy común debido a la cercanía que tienen con el Cerro del Chupón, un lugar donde habitan diversas especies de animales. En las instalaciones del Campus Mederos se encuentran colocados algunos avisos que indican la presencia de estos ejemplares y recomendaciones en caso de ver a uno de ellos.

Hasta el momento, las autoridades de la UANL no han dado algún comunicado sobre este caso. Se desconoce si el oso ya es identificado por el personal de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, por lo que se espera que en las próximas horas los elementos den una declaración respecto a esta situación.

Historias recomendadas:

DAGM