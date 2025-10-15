Reúnen en San Nicolás 5 Toneladas de Ayuda para Familias Afectadas por Inundaciones en Veracruz

La solidaridad de Nuevo León se hizo presente una vez más. En el municipio de San Nicolás de los Garza, Protección Civil instaló un centro de acopio para reunir víveres y apoyar a las familias afectadas por las intensas lluvias e inundaciones que han golpeado al estado de Veracruz en los últimos días.

Desde temprana hora, vecinos, organizaciones y voluntarios se han acercado a las instalaciones ubicadas en la colonia Jardines de Anáhuac, en el cruce de Diego Díaz y Juan Pablo Segundo, para entregar alimentos, artículos de limpieza y productos de higiene personal. Hasta el momento, se han reunido cinco toneladas de ayuda, que serán enviadas este mismo día hacia las zonas más afectadas.

Camión con ayuda partió la tarde del miércoles 15 de octubre

Entre los artículos más solicitados se encuentran los alimentos no perecederos, productos de limpieza y artículos de aseo personal; sin embargo, las autoridades también hicieron un llamado a no olvidar a las mascotas, pues el alimento para animales ha sido uno de los apoyos menos recibidos.

El camión con la ayuda partió alrededor de la una de la tarde de este miércoles 15 de octubre rumbo a Veracruz.

Tenemos tiempo suficiente para que las personas se den la vuelta, donen lo que puedan y ayuden a nuestros hermanos veracruzanos

Este esfuerzo se suma al envío de toneladas de ayuda que Protección Civil del Estado y otros municipios de Nuevo León han despachado en los últimos días, reafirmando el compromiso y el corazón solidario de la comunidad regiomontana.

