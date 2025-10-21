Panadero es Detenido Tras Presuntamente Robar una Camioneta de un Hospital en San Pedro, NL

Un hombre de oficio panadero fue detenido la tarde de este martes 21 de octubre luego de presuntamente robarse una camioneta de un hospital privado en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Fue durante el mediodía de este martes que el sujeto llegó al sector San Agustín, lugar donde se encontraba la camioneta del hospital. El presunto robo inició cuando el hombre identificó que este vehículo se encontraba con las llaves puestas y el motor encendido, acto que facilitó el acceso al detenido.

El chofer de la camioneta al darse cuenta del presunto robo llamó de inmediato a los elementos de seguridad para que le brindaran apoyo, por lo que se comenzó un intenso despliegue de la Policía de San Pedro. El sujeto fue detenido a 900 metros del sitio donde tomó el vehículo luego de que los elementos le cerraran el paso sobre la avenida Lázaro Cárdenas y la calle Doctor Atl.

Hasta el momento se desconoce la razón por la cual el hombre tomó la camioneta, por lo que se espera que en las próximas horas los elementos de seguridad den más detalles sobre este presunto robo y la detención del sujeto.

Identifican a presunto ladrón de camioneta de un hospital en San Pedro

La camioneta presuntamente robada forma parte de una flotilla de un hospital privado que se usa para el traslado de personal médico y transporte de insumos, por lo que era de suma importancia recuperarla debido a que afectaría su pérdida a empleados y hasta a pacientes.

Luego de ser detenido, el sujeto fue identificado como Irving “N”, de 34 años de edad, el cual es originario de Pachuca, Hidalgo, y practica la profesión de panadero. El sujeto fue arrestado y será investigado por personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) quienes determinarán la situación legal del sujeto.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

DAGM