Conductor de Camioneta Atropella a Motociclista y se Da a la Fuga en Monterrey

Este martes 21 de octubre, un accidente vial dejó como saldo a un motociclista lesionado tras ser atropellado por una camioneta que se dio a la fuga sobre la avenida Gonzalitos, a la altura del paso a desnivel que atraviesa la zona de Fleteros, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Noticia relacionada: Motociclista Muere Tras Ser Atropellado en el Centro de Montemorelos

Según testigos, el motociclista circulaba con normalidad por la avenida Gonzalitos, cuando una camioneta que viajaba en el carril de contraflujo perdió el control y lo impactó. También se mencionó que el conductor de la camioneta habría invadido el carril contrario con la intención de evitar un choque por alcance que se registró algunos metros más adelante, al realizar la maniobra terminó chocando contra el motociclista, quien cayó al pavimento tras el impacto.

Hasta el punto del accidente llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para brindar atención médica al afectado, quien no ha sido identificado hasta el momento. Las autoridades informaron que el hombre presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue trasladado a un hospital cercano para su valoración médica.

Video: Atropellan a Otro Motociclista en Monterrey

Investigan choque entre camioneta y motociclista en avenida Gonzalitos

Elementos de Tránsito de Monterrey realizaron un operativo para tratar de ubicar al responsable, quien huyó del sitio sin detenerse a para ayudar a la víctima. El accidente provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y elementos de seguridad y vialidad, quienes acudieron de inmediato al lugar de los hechos para evitar tráfico en el sitio.

El área fue acordonada por varios minutos mientras se realizaban las labores de atención y el retiro de la motocicleta. Hasta el momento, las autoridades se encuentran revisando las cámaras de seguridad que hay en esta zona con el fin de identificar al conductor de la camioneta y analizar como sucedió el momento del accidente.

Historias recomendadas:

Con información de Ángel Giner | N+

DAGM