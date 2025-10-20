Motociclista Muere Tras Ser Atropellado en el Centro de Montemorelos

Durante la noche del domingo, un motociclista perdió la vida tras ser impactado por un vehículo particular en el cruce de la calle Simón Bolívar y Abasolo, en el centro del municipio de Montemorelos, Nuevo León.

De acuerdo con las imágenes de cámaras de seguridad de negocios cercanos, se observa el momento en que el joven cruza la calle y es proyectado varios metros tras el choque. Tras el impacto, elementos de Protección Civil de Montemorelos realizaron maniobras de rescate y trasladaron al motociclista a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Buscan a responsables de atropello

Las ocupantes del automóvil, un grupo de jóvenes, descendieron brevemente para observar la escena y luego regresaron al vehículo antes de retirarse del lugar. Las autoridades ya iniciaron la investigación para identificar y localizar a las responsables, así como para deslindar responsabilidades.

Personal de tránsito y seguridad está revisando cámaras de otros establecimientos cercanos para tratar de obtener las placas del vehículo y esclarecer las circunstancias del accidente. Aunque las imágenes muestran que las jóvenes circulaban a baja velocidad, se analizará la dinámica del choque para determinar posibles responsabilidades.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones al conducir y al transitar en motocicleta, especialmente en zonas urbanas donde la visibilidad y los cruces son limitados.

El caso continúa bajo investigación, y se espera que los peritajes y análisis de la escena permitan establecer con precisión la causa del accidente y el deslinde de responsabilidades.

