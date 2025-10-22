Denuncian a Presunto Exhibicionista Frente a Jardín de Niños y Primaria en Guadalupe, Nuevo León

Madres de familia han denunciado a un presunto exhibicionista afuera del Jardín de Niños José Saldaña y en la Escuela Primaria Profesor Alberto Nájera Hernández, ubicadas en la colonia Los Independientes, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Las mujeres comentaron para N+ Monterrey que se trata de un sujeto de entre 20 a 30 años de edad quien se acerca a los estudiantes de estos planteles para ofrecerles dulces y una vez que consigue la atención de los menores, se exhibe frente a ellos. Según algunos de los testigos, comentaron que el hombre se esconde en una plaza pública cercana a estas instituciones educativas y es ahí donde busca a los niños con la excusa de que les regalará algo y así poder acercarse a ellos.

Esta situación preocupa a la comunidad estudiantil de esta colonia, ya que las madres de familia comentaron que el hombre ya ha sido detenido en varias ocasiones pero que la policía lo libera tras no presentarse alguna prueba en su contra. Una de las denunciantes comentó que no se sentía segura al dejar a sus hijos en estos planteles, ya que podrían ser víctimas del hombre.

La verdad nos da miedo que a los niños les estén exhibiendo ese tipo de cosas

Las madres de familia han pedido a elementos de la Policía de Guadalupe más seguridad cerca de esta plaza y así puedan detener al hombres y pueda ser juzgado por el Ministerio Público por los actos cometidos contra los menores de edad.

Este es el segundo caso reciente en Nuevo León de un hombre exhibicionista cerca de instituciones educativas, el primero ocurrió frente a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), donde estudiantes captaron el momento en que un hombre se encontraba exhibiéndose al interior de su auto.

Los jóvenes estudiantes enfrentaron al hombre destruyendo los espejos retrovisores del auto en el que se encontraba, actos que no fueron suficientes para detenerlo debido a que el sujeto escapó a toda velocidad. Días después, elementos de seguridad informaron que ya había sido identificado y detenido.

