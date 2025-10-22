Detienen a Tres Presuntos Extorsionadores de Contratistas en Obras de Construcción en Monterrey

Este miércoles 22 de octubre se dio a conocer la detención de tres hombres que presuntamente se dedicaban a extorsionar a contratistas en obras ubicadas en la colonia Cumbres Cuarto Sector en Monterrey, Nuevo León.

Los tres sujetos fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey tras una denuncia de contratistas los cuales informaron que los hombres presuntamente los habían extorsionados con la cantidad de 27 mil pesos. El denunciante fue amenazado de parar algunas de sus obras de construcción si no recibían el dinero.

La captura sucedió en la calle Juan de Garay, donde fueron detenidos Brayan Harby “N”, de 28 años, José Alfredo “N”, de 43 años y Julio César “N”, de 24 años de edad. Los sujetos viajaban en una camioneta la cual también fue decomisada por los elementos de seguridad.

Con esta detención, se espera que las desarrolladoras de obras en construcción de Área Metropolitana de Monterrey puedan trabajar sin problema; además, de no detener sus constructoras que afectarían a cientos de obreros que trabajan en estos sitios.

Investigan a detenidos por presuntas amenazas contra constructoras y contratistas en Monterrey

Dentro de las cosas aseguradas, los policías encontraron una credencial de un sindicato ubicado en la Ciudad de México, pero hasta el momento no se sabe si este objeto es real. Según un denunciante, esta identificación era utilizada como parte de la extorsión para suspender las obras de los contratistas que eran amenazados.

Se espera que en las próximas horas los elementos de seguridad den más detalles sobre esta detención y a la vez pidieron a contratistas que fueron víctimas de los hombres detenidos acercarse a las instalaciones del cuerpo de seguridad municipal para presentar una denuncia en su contra.

Con información de Ángel Giner | N+

