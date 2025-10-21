Intensa Movilización Policiaca en el Mercado Mesón Estrella en el Centro de Monterrey

Una fuerte movilización policiaca se registró la tarde de este martes 21 de octubre en las inmediaciones del Mercado Mesón Estrella, localizado en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey. De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron cuando diversas unidades de la Policía de Monterrey arribaron al lugar y se posicionaron sobre la calle Ruperto Martínez, desde la avenida Juárez hasta Juan Méndez.

Durante el operativo, el paso vehicular sobre la calle Ruperto Martínez fue bloqueado temporalmente, lo que provocó complicaciones en la circulación. Sin embargo, en otras vialidades como Arramberri, el tránsito vehicular se mantuvo abierto.

Se pudo observar la presencia de al menos cuatro unidades policiacas realizando rondines alrededor del mercado. Comerciantes y personas que se encontraban cerca del lugar señalaron que la presencia de uniformados fue repentina y que desconocían el motivo exacto del despliegue.

Sin movimiento dentro del mercado Mesón Estrella en el Centro de Monterrey

En el interior del Mesón Estrella, particularmente en el área de venta de frutas y verduras, no se registró ningún tipo de disturbio ni movimiento inusual, por lo que se presume que la movilización formó parte de los operativos preventivos o cateos que han tenido lugar recientemente en la zona centro de Monterrey.

Minutos después del arribo, las unidades comenzaron a retirarse del área, restableciendo la circulación en las calles aledañas. Aunque el despliegue generó expectación entre los comerciantes y clientes del mercado, no se reportaron detenciones ni incidentes mayores.

Las autoridades no han emitido información oficial sobre el motivo del operativo, pero los elementos continuarán atentos en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey ante cualquier situación que se presente.

