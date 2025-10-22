Mujer Sufre Accidente Automovilístico Tras Presunta Dormitada en San Nicolás, Nuevo León

La mañana de este miércoles 22 de octubre una conductora protagonizó un accidente vial luego de presuntamente quedarse dormida mientras manejaba, lo que provocó que perdiera el control de su vehículo y terminara sobre el camellón central de la avenida Nogalar, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

La mujer se desplazaba en dirección de la avenida Fidel Velázquez hacia Churubusco, cuando presuntamente dormitó por unos segundos y no alcanzó a esquivar un señalamiento colocado en un registro dañado de Agua y Drenaje de Monterrey. Al impactarlo, el carro salió proyectado contra un poste de madera, el cual terminó destrozado debido al golpe.

El choque fue tan fuerte que una de las llantas delanteras se desprendió del carro, lo que ocasionó que la conductora perdiera el control del vehículo. Aunque intentó maniobrar para evitar una volcadura, el automóvil finalmente quedó sobre el camellón con daños considerables.

Hasta este punto llegaron elementos de Tránsito de San Nicolás quienes brindaron auxilio a la mujer que sufrió un ataque de nervios tras el accidente. En el sitio no se reportaron personas lesionadas debido a que durante el percance no había otros vehículos cerca.

En el lugar los elementos de vialidad comenzaron a realizar las labores necesarias y abanderar la zona para prevenir más accidentes. El tráfico en el sector se mantuvo lento debido a que varios automovilistas tuvieron que esquivar el registro dañado, el cual continúa representando un riesgo para quienes transitan por la avenida Nogalar.

Se espera que tras este accidente, la paraestatal de Agua y Drenaje de Monterrey atienda esta obra inconclusa debido a que representa un riesgo pese a que cuente con las debidas señalizaciones debido a que se encuentra en medio de los carriles de esta avenida que es muy transcurrida por automovilistas.

Con información de Azael Valdes | N+

DAGM