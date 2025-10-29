Protección Civil de Escobedo Asiste Parto de Emergencia en la Vía Pública

Una historia con final feliz se vivió en el municipio de Escobedo, Nuevo León, donde elementos de Protección Civil Municipal auxiliaron a una joven madre primeriza durante un parto de emergencia.

El hecho ocurrió en la colonia Balcones de Anáhuac, sobre la calle San Martín, donde los rescatistas respondieron rápidamente al llamado de auxilio. Los paramédicos Leonardo Rodríguez y Reynardo Hernández, bajo la coordinación de Osvaldo Linares, brindaron las primeras atenciones médicas a la mujer que entró en labor de parto antes de llegar al hospital.

Video :Asisten Elementos de PC de Escobedo Parto de Mujer

​​

Noticia relacionada: Notan Mejoría en Osa Mina: Revelan Nuevo Video

Apoyan a madre en parto

Gracias a la preparación y capacitación constante del personal de rescate, el alumbramiento se realizó sin complicaciones y tanto la madre como el recién nacido fueron reportados en buen estado de salud.

Posteriormente, ambos fueron trasladados al Hospital Metropolitano para recibir una atención médica más detallada. Autoridades locales destacaron la rápida respuesta y profesionalismo de los paramédicos, cuya intervención fue clave para que el parto transcurriera de manera segura.

Imágenes difundidas por Protección Civil muestran el momento posterior al nacimiento, donde se aprecia al bebé envuelto y a la madre siendo estabilizada dentro de la ambulancia, visiblemente tranquila tras el susto inicial.

Este caso se suma a otros partos asistidos por cuerpos de emergencia en la zona metropolitana, reflejando la importancia del entrenamiento del personal de rescate y su capacidad para actuar en situaciones críticas.

Tanto madre como hijo permanecen bajo observación médica y su evolución es favorable.

Historia recomendada:

Historias recomendadas: