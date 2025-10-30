Conductor Queda Herido tras Chocar con Camión en la Carretera a Santa Rosa, en Apodaca, NL

La mañana de este jueves 30 de octubre se registró un accidente que dejó como saldo un hombre herido en la carretera a Santa Rosa, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. El choque se dio entre un camión de transporte de personal y un vehículo particular que quedó prácticamente destrozado del lado en el que recibió el impacto.

Fue a la altura de la avenida América, en la colonia Paraje Santa Rosa, donde el vehículo particular chocó con la parte trasera del camión de transporte de personal. El conductor del auto sobrevivió pero resultó gravemente herido, por lo que fue trasladado de emergencia por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital cercano para su atención médica.

Por otro lado, de las personas que viajaban a bordo del camión de transporte de personal no se reportaron lesionados. Elementos de la Policía Municipal también se movilizaron hasta la carretera a Santa Rosa, en Apodaca, para acordonar la zona mientras los paramédicos realizaban las labores necesarias y el vehículo destrozado era retirado por una grúa.

Accidente ocasiona caos vial en la carretera a Santa Rosa, en Apodaca

El choque ente el vehículo particular y el camión de transporte de personal ocasionó largas filas de vehículos en la carretera Santa Rosa, debido a que uno de los carriles fue obstruido mientras se realizaban las labores de rescate y retiro de ambas unidades; así como las indagatorias correspondientes para determinar la causa del accidente.

Por varios minutos los vehículos circularon a vuelta de rueda por un solo carril de la carretera Santa Rosa, hasta que la vialidad se normalizó luego de que el camión de transporte de personal y el auto destrozado por el accidente fueron retirados del lugar con ayuda de una grúa.

