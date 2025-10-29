Callejoneadas por Día de Muertos en Santiago, Nuevo León: ¿Cuándo, A Qué Hora y Dónde Serán?

Como parte de la celebración de Día de Muertos 2025, se llevarán a cabo las Callejoneadas en Santiago, uno de los Pueblos Mágicos del estado de Nuevo León. Aquí en N+ Monterrey te contamos dónde, cuándo y a qué hora serán los recorridos para que puedas disfrutar de esta actividad con tu familia y amigos.

Las Callejoneadas en Santiago serán el próximo 31 de octubre a las 08:00 de la noche, y el punto de encuentro para dar inicio a los recorridos nocturnos será la Plaza Ocampo, que se encuentra frente a la Parroquia de Santiago Apóstol. Esta actividad, con música en vivo, bailes y bebidas típicas, es gratis y para toda la familia.

¿Qué otras actividades habrá en Santiago para el Día de Muertos 2025?

Otra actividad de la que puedes disfrutar en el municipio de Santiago, Nuevo León, durante las celebraciones de Día de Muertos 2025 son los “Altares de los Nuestros”, que estarán ubicados a partir de las 07:00 de la noche de este sábado 30 de octubre en la Plaza Ocampo, el mismo punto en el que iniciarán las Callejoneadas de Santiago.

Del 31 de octubre al 2 de noviembre, los panteones municipales de Santiago, Nuevo León, estarán abiertos al público de 08:00 de la mañana a 06:00 de la noche, para quienes vayan a visitar a sus fieles difuntos en este Día de Muertos. Además, habrá misa en el Panteón San Marcos el 31 de octubre a las 09:00 de la mañana y el domingo 2 de noviembre a las 10:00 de la mañana en el Panteón Soledad.

