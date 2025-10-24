Festival del Día de Muertos 2025 en Monterrey: ¿Cuándo y a Qué Hora son las Actividades?

Este viernes 24 de octubre inician las actividades del Festival del Día de Muertos 2025 en Monterrey. Aquí te compartimos los detalles que necesitas conocer para disfrutar de los diferentes eventos y dinámicas que se realizan como parte de esta festividad mexicana para honrar a nuestros fieles difuntos.

Son tres actividades principales las que tendrá el Festival del Día de Muertos 2025 en Monterrey del 24 de octubre hasta el 2 de noviembre para toda la familia y con entrada gratuita.

Paseo Encantado: esta actividad se llevará a cabo en el Parque Aztlán y Parque Tucán los días 24, 25, 26 y 31 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre, de 06:00 pm a 09:00 pm.

esta actividad se llevará a cabo en el Parque Aztlán y Parque Tucán los días 24, 25, 26 y 31 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre, de 06:00 pm a 09:00 pm. Casa de los Espantos: estará en el Parque Aztlán los días 24, 25 y 26 de octubre, así como los días 1 y 2 de noviembre, de 06:00 pm a 09:00 pm.

estará en el Parque Aztlán los días 24, 25 y 26 de octubre, así como los días 1 y 2 de noviembre, de 06:00 pm a 09:00 pm. Muestra y encendido de Altar de Muertos: los altares estarán ubicados en los Parques España, Aztlán y Tucán el 2 de noviembre de 06:00 pm a 09:00 pm.

¿Qué otras actividades habrá por el Día de Muertos en Monterrey?

Entre las actividades que habrá en Monterrey por el Día de Muertos está el desfile de calaveras “Regios Hasta Los Huesos” que se llevará a cabo el próximo domingo 26 de octubre a las 04:00 de la tarde en el centro de la ciudad.

Este sexto desfile realizado como parte del Festival de Calaveras Monterrey 2025, en el que participarán 70 comparsas y más de 15 carros alegóricos, comenzará en las calles Juan Zuazua y Padre Raymundo. El recorrido continuará desde Zuazua hasta la calle Washington, y regresará por la calle Ignacio Zaragoza para finalizar en el punto de partida, dando vuelta alrededor de la Plaza Zaragoza, la Macroplaza y la Explanada de los Héroes.

