Muere Mamá de Iker "El Niño Millonario”, Creador de Contenido que Colaboró con Karol G

La madre de Iker “El Niño Millonario”, creador de contenido de Monterrey, perdió la vida la mañana de este viernes 24 de octubre. Fue a través de las redes sociales del pequeño donde se dio a conocer la muerte de la señora Miriam Guadalupe Arizpe García, conocida como Lupe.

Familiares del pequeño Iker confirmaron el fallecimiento de la señora Lupe, como era conocida por la comunidad donde vivía. Hasta el momento se desconoce cual fue la razón de su muerte, pero la mujer luchaba contra una enfermedad renal crónica en fase terminal.

Miriam Guadalupe Arizpe García partió del plano terrenal para vivir en el paraíso

El mensaje consternó a seguidores de Iker, debido a que en 2022 el pequeño sufrió el fallecimiento de su abuela, quien se encargaba del menor cuando su madre recibía atención médica en un hospital. Familiares pidieron a través de redes sociales a sus seguidores que dejaran mensajes de motivación y apoyo para el menor.

Les pedimos que desde su hogar se tomen un espacio para pedir por su eterno descanso y por la familia Arizpe García, siempre en nuestro corazones “MI LUPE”

¿Quién es Iker “El Niño Millonario”?

Iker “El Niño Millonario” es un pequeño tiktoker y creador de contenido que vive en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. El menor ha colaborado con diferentes youtubers regiomontanos reconocidos, lo que ha permitido que sus cuentas lleguen hasta el millón de seguidores. Iker comenzó a recibir apoyo en sus redes debido a sus frases que se han convertido virales en diferentes plataformas de internet.

El pequeño Iker sorprendió a sus seguidores durante el año 2024, ya que la cantante Karol G lo invitó para formar parte de un video donde anunció una de sus giras mundiales llamada “Mañana será bonito Forever”, además de participar en uno de sus conciertos en España, donde cantaron juntos un tema de la artista colombiana.

