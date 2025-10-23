Mueren Dos Menores Tras Incendio en una Casa en Monterrey; Investigan Causa del Siniestro

La noche de este jueves 23 de octubre se registró un incendio al interior de una vivienda que dejó como saldo la muerte de dos menores de edad en la colonia Los Remates en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

El incendio fue reportado minutos antes de las 8 de la noche, cuando vecinos alertaron sobre las llamas y el humo que salían de la vivienda. Al sitio arribaron elementos de Bomberos y Protección Civil de Nuevo León y policías de Monterrey, quienes de inmediato iniciaron las labores para sofocar las llamas y buscar a posibles víctimas atrapadas.

Al concluir los trabajos de control y enfriamiento del fuego, los rescatistas confirmaron el hallazgo de dos menores sin vida dentro de la casa. Hasta el momento no se ha revelado la edad exacta de las víctimas y se informó que formaban parte de una familia integrada por al menos 12 personas que habitaban el domicilio.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) arribaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar las causas del incendio. Se espera que en las próximas horas también lleguen peritos del Instituto de Criminalistica y Servicios Periciales (ICSP).

Suman 4 incendios en un mismo día en el Área Metropolitana de Monterrey

El comandante de Bomberos de Nuevo León, Alejandro Zúñiga, informó que este siniestro es el cuarto incendio en una casa habitación registrado durante el mismo día en el Área Metropolitana de Monterrey, aunque este último ha sido el único con víctimas mortales.

La tragedia ha conmocionado a los habitantes de la colonia Los Remates, quienes describieron a la familia afectada como personas trabajadoras y muy unidas. Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo inició este hecho.

