Tres Bomberos Resultaron Lesionados Tras Intentar Apagar un Incendio en Monterrey

Tres elementos del cuerpo de Bomberos de Nuevo León resultaron lesionados mientras combatían un incendio en una casa ubicada en la colonia Sierra Ventana, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El suceso ocurrió la mañana de este jueves 23 de octubre.

Noticia relacionada: Rescatan a León en Casa de Juárez con Huellas de Desnutrición

El incendio se registró en un domicilio de dos plantas ubicado en la calle Camino a Villa de Santiago y Privada Libertad. Hasta este punto llegaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y Monterrey; así como policías de Fuerza Civil, quienes comenzaron las labores necesarias para sofocar el fuego que se comenzaba a extender por el domicilio.

Este siniestro se originó en el tercer nivel de la vivienda, una zona de construcción tipo tejaban, lo que provocó que las llamas se extendieran más rápido. Al momento de que bomberos comenzaron a tratar de apagar el incendio, parte del techo cayó encima de tres rescatistas los cuales resultaron con lesiones.

Compañeros de los lesionados comenzaron de inmediato el rescate de los tres bomberos. Al ponerlos a salvo, elementos de Protección Civil les brindaron atención médica en el lugar. Tras ser revisados, se confirmó que ninguno de los afectados presentaba heridas de gravedad.

Rescatan a perrito durante incendio en colonia Sierra Ventana

Los rescatistas de Protección Civil de Nuevo León también lograron poner a salvo a una perrita que se encontraba dentro de la casa al momento del incendio. El animal fue entregado a sus dueños sin presentar algún tipo de lesión visible.

El incidente generó movilización de unidades de emergencia y causó alarma entre los vecinos de la colonia, quienes salieron de sus casas luego de observar las columnas de humo que se podían ver a varios metros de distancia. Hasta el momento, las autoridades investigan las posibles causas que originaron el fuego.

Historias recomendadas:

Con información de Azael Valdes | N+

DAGM