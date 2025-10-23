Encuentran Cuerpo con Múltiples Heridas de Arma Blanca en una Casa en Juárez, Nuevo León

La tarde de este jueves 24 de octubre, fue encontrado un cuerpo con heridas de arma blanca dentro de una vivienda en la colonia La Esperanza en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Elementos de la Policía de Juárez recibieron el reporte por parte de vecinos sobre el hallazgo del cuerpo de una persona dentro de una casa ubicada sobre la calle La Esperanza. A la llegada de elementos de seguridad, confirmaron la presencia de los restos humanos los cuales presentaban múltiples lesiones de arma blanca.

De inmediato se acordonó la entrada a esta cuadra para tener un control y poder resguardar la escena mientras llegaban hasta este punto autoridades de investigación. Momento después, llegaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) quienes comenzaron a recabar información en el sitio.

Hasta el momento se desconoce si se trataría de un ataque directo contra la persona fallecida o si se trataría de una discusión familiar, por lo que se espera que en las próximas horas elementos de seguridad brinden más información sobre este caso.

Investigan identidad de personas encontrada sin vida en Juárez

Aún se desconoce la identidad y el sexo de la persona que fue hallada sin vida, pero serán elementos del Instituto de Criminalista y Servicios Periciales (ICSP) quienes informen sobre la identidad de cuerpo localizado en este domicilio. Se espera que familiares o más habitantes de este domicilio se acerquen a los elementos de investigación para brindar más información.

El paso peatonal y vehícular quedó completamente cerrado sobre la calle La Esperanza, por lo que elementos de seguridad pidieron a los ciudadanos tomar vías alternas y evitar la zona. Vecinos de este sector se vieron asustados debido a que en esta zona se encuentran algunos negocios, por lo que este sitio es muy concurrido.

Con información de Porfirio Medellín | N+

DAGM