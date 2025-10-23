Detienen e Imputan a Hombre que Mató a su Pareja en Iglesia de García, Nuevo León

Fue detenido e imputado Wilfredo “N” de 55 años de edad, en las calles de la colonia Mitras Centro, en Monterrey, por los hechos ocurridos el pasado 13 de octubre en las oficinas de la Iglesia Juan Pablo II, ubicada en la colonia Misión San Juan, en el municipio de García, Nuevo León, donde acuchilló a su pareja, quien perdió la vida a causa de la agresión.

Noticia relacionada: Hombre Asesina a su Expareja en las Oficinas de una Iglesia García, Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León cumplimento la orden de aprehensión por los delitos de feminicidio y violencia familiar en contra de Wilfredo “N”, quien fue vinculado a proceso por un juez durante la audiencia que se llevó a cabo el miércoles 22 de octubre, para ser investigado por ambos delitos y llevado a juicio.

En la audiencia fueron expuestas pruebas que acreditan la posible participación del imputado por los hechos que tuvieron como consecuencia la muerte violenta de su pareja, identificada como Irma Guzmán de 48 años de edad, por razones de género.

Debido a esto, el juez impuso medida cautelar de prisión preventiva contra Wilfredo “N”, quien permanece internado en un centro de Centro de Readaptación Social Estatal, y fijó un plazo de dos meses para cierre de investigación complementaria. El detenido ya contaba con antecedentes violencia familiar y lesiones infamantes en relación con la víctima.

Video: Asesina Hombre a su Expareja en Iglesia de García, Nuevo León

¿Cómo ocurrió el feminicidio en iglesia de la colonia Misión San Juan?

El feminicidio de Irma Guzmán ocurrió el pasado 13 de octubre en la colonia Misión San Juan, en el municipio de García, Nuevo León. Ella se encontraba trabajando en las oficinas de la Iglesia Juan Pablo II cuando su pareja, Wilfredo “N”, llegó al lugar y la atacó con un arma blanca tipo cuchillo, para después huir y intentar de atentar contra su vida.

El hecho generó una intensa movilización de elementos de la Policía de García, quienes arribaron a las instalaciones de la Iglesia donde encontraron a la víctima sin vida y con heridas de arma blanca. Elementos de Fuerza Civil y agentes ministeriales acordonaron la zona para llevar a cabo las investigaciones correspondientes, así como la captura del agresor que fue trasladado bajo custodia policial a un hospital.

Historias recomendadas:

SHH