Hombres Armados Asaltan a Recepcionistas de un Hotel en San Pedro, Nuevo León

Este jueves 23 de octubre, un grupo de presuntos delincuentes realizaron un asalto con violencia en contra de empleados de un hotel ubicado en la zona de Valle Oriente, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

El robo ocurrió alrededor de las 4:00 de la madrugada en un hotel reconocido, ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas, casi en su cruce con la calle Rufino Tamayo. Este sitio se encuentra a unos metros del edificio del C4 de San Pedro y de una base de la policía municipal, por lo que llama la atención que los hombres pudieran escapar sin problemas.

Testimonios de las víctimas señalan que al menos dos hombres ingresaron al hotel y, a punta de pistola, amenazaron de muerte a los trabajadores que se encontraban en la recepción. Los presuntos asaltantes exigieron el dinero en efectivo que había en las cajas, además de despojar a los empleados de sus pertenencias personales, como teléfonos celulares y una esclava de oro.

Investigan asalto violento contra empleados de hotel en San Pedro

Los presuntos delincuentes lograron llevarse aproximadamente 10 mil pesos en efectivo, además de los objetos de valor mencionados. Tras llevar a cabo este asalto, los responsables escaparon a bordo de un taxi blanco con amarillo, por lo que elementos de seguridad ya investigan si este auto esta relacionado con los sujetos.

A pesar de que el asalto se registró a tan solo unos pasos de las instalaciones de la Policía de San Pedro, los ladrones lograron escapar sin ser detenidos. Elementos de la Policía Municipal y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) acudieron al lugar minutos después para iniciar las investigaciones correspondientes y revisar las cámaras de seguridad del hotel y del sector.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

DAGM