Mujer de la Tercera Edad es Rescatada de Incendio en su Casa en Monterrey

Una mujer de la tercera edad fue rescatada tras quedar atrapada en el incendio de su casa durante la madrugada del viernes 24 de octubre, en la colonia Nueva Madera, en la ciudad de Monterrey. Presuntamente, la adulta mayor estaba dormida, por lo que, no se percató de la fuga se estaba registrando en su hogar.

Tras el reporte de los ciudadanos, elementos de Protección Civil de Monterrey y Policía de Monterrey, se movilizaron hasta el domicilio ubicado en la calle Francisco Beltrán, donde los rescatistas tuvieron que romper los candados para ingresar a la vivienda que ya se encontraba en llamas y con humo tóxico.

La mujer identificada como Laura de 86 años de edad, dormía en una de las habitaciones cuando los rescatistas ingresaron y la sacaron del lugar. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la víctima presentaba síntomas de intoxicación, debido al fuego que ya amenazaba con extenderse.

Los bomberos llegaron a tiempo para trabajar en controlar y apagar el incendio. Luego de lograr sofocar el fuego, se percataron que el origen de las llamas aparentemente se dio en un boiler. El rápido actuar de los rescatistas y bomberos evitó que la señora Laura perdiera la vida en el lugar.

Mueren dos niños en incendio de casa en Monterrey

La noche del jueves 23 de octubre se registró otro incendio de casa; sin embargo, a pesar de la movilización de los cuerpos de emergencia, en este caso dos menores perdieron la vida a causa del fuego, presuntamente causado por un corto circuito, en la colonia Los Remates, en la ciudad de Monterrey.

Fue hasta después de que los rescatistas finalizaron los trabajos de control del incendio y enfriamiento que confirmaron el hallazgo de dos niños sin vida al interior de la casa. Las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León continúan con la investigación de estos hechos para determinar cómo ocurrieron.

