Desaparece Vietnamita en Hotel de la Colonia El Roble en San Nicolás, Nuevo León

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) emitió una ficha de búsqueda para localizar a un hombre de origen vietnamita, identificado como Tran Van Do, que fue reportado como desaparecido el pasado 24 de octubre en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Tran Van Do, un hombre de 40 años de edad, originario de Vietnam, fue visto por última vez en un hotel que esta ubicado en la colonia El Roble, en San Nicolas de los Garza. Al momento de su desaparición vestía una playera gris azulada un pantalón gris.

Como características, Tran Van Do tiene cabello lacio color negro con tipo de corte cazuela, de tez blanca y ojos negros rasgados. El hombre de origen vietnamita es de complexión delgada y mide 1.70 metros de estatura. En la ficha de búsqueda no se refieren señas particulares para poder identificarlo.

Reportan otro hombre desaparecido el mismo día en Nuevo León

El mismo 24 de octubre, fue reportado como desaparecido otro hombre de nacionalidad mexicana, identificado como Alvaro Claudio Ortega. La ficha de búsqueda emitida por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) indica que el sujeto de 38 años de edad fue visto por última vez en la colonia Industrial, en la ciudad de Monterrey.

Como señas particulares, Alvaro Claudio, de 1.70 metros de estatura, tiene una cicatriz en el pómulo izquierdo y otra en el estomago, así como un lunar junto al lado derecho de la boca. Cabe destacar que el hombre de 38 años de edad tiene un retraso psicomotor.

