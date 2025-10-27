Ataque Armado contra Fuerza Civil Deja 7 Detenidos y 2 Abatidos en Los Aldama, Nuevo León

La tarde de este lunes 27 de octubre se reportó una agresión contra elementos de Fuerza Civil en el municipio de Los Aldama, Nuevo León. De acuerdo con lo informado por las autoridades, dos presuntos delincuentes fueron abatidos en el enfrentamiento armado.

Los elementos de Fuerza Civil que se encontraban circulando en el municipio de Los Aldama, localizaron a personas sospechosas y presuntamente armadas, quienes los atacaron. Debido a esto, los oficiales actuaron de manera inmediata para repeler la agresión.

El saldo de este enfrentamiento entre personas armadas y elementos de Fuerza Civil dejó como saldo siete detenidos, dos presuntos delincuentes abatidos y el aseguramiento de 12 armas largas, un rifle calibre 50, un vehículo tipo Pick Up y un vehículo con blindaje artesanal, de los denominados monstruos.

Video: Fuerza Civil Abate a Dos Presuntos Delincuentes tras Enfrentamiento en Los Aldama, Nuevo León

Información en proceso…