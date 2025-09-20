Enfrentamiento Armado Deja un Presunto Delincuente Abatido en Cadereyta, Nuevo León

Se registró un enfrentamiento entre policías de Fuerza Civil, elementos del Ejército Mexicano, y civiles armados, que dejó como saldo una persona sin vida. Las detonaciones de arma de fuego fueron reportadas minutos antes de las 07:00 de la mañana de este sábado 20 de septiembre sobre la carretera libre a Reynosa, en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.

El enfrentamiento a balazos generó un intenso despliegue de seguridad en la zona. Fuentes revelaron que civiles que portaban armas de fuego fueron quienes comenzaron a disparar en contra de los elementos de Fuerza Civil y Ejército Armado, a la altura del kilómetro 41 de la carretera a Reynosa, muy cerca de la localidad de Las Palomitas, en Cadereyta.

Enfrentamiento armado deja un abatido y zona acordonada en la carretera a Reynosa

Las autoridades de seguridad informaron que en el enfrentamiento armado fue abatido un presunto delincuente que hasta el momento no ha sido identificado de manera oficial. Sobre el resto de los civiles que participaron en el ataque, únicamente se sabe que escaparon del lugar; hasta el momento, no han compartido más información al respecto.

Este hecho violento generó que la zona fuera resguardada por corporaciones de los tres niveles de gobierno. No afectó la circulación en ambos sentidos de la vía de comunicación, pero sí mantuvo por varias horas el despliegue de las autoridades y el acordonamiento a un lado de la carretera libre a Reynosa, a la altura del kilómetro 41, en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.

Con información de Porfirio Medellín | N+

