Desarticulan e Investigan Red de Venta de Autopartes Robadas en Monterrey

Elementos de la Policía de Monterrey desarticularon una supuesta red de venta de autopartes robadas luego de detener a dos hombres la mañana de este viernes 19 de septiembre en la calle Pablo de la Garza, en la ciudad de Monterrey.

Los dos detenidos, que ya eran buscados por las autoridades, fueron interceptados en un local ubicado en la avenida Colón, entre las calles Pablo de la Garza y Mártires de Chicago, área que se caracteriza por la venta de refacciones de cualquier tipo de vehículo. Uno de los hombres presuntamente es dueño de un local de autopartes.

Investigan a detenidos por presunta serie de robos en colonias de Monterrey

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los elementos de inteligencia de la Policía de Monterrey sorprendieron a los dos hombres cuando bajaban bolsas negras plásticas con las autopartes y las ingresaban al negocio de nombre “Accesorios la estación”, ubicado en la avenida Colón.

Los dos sujetos detenidos en el lugar fueron identificados como Miguel Ángel de 39 años de edad y Ricardo Javier 56 años de edad. Ambos se resistieron al arresto, incluso uno de ellos se identificó como el propietario del local.

Una fuente allegada a la investigación del caso informó que los presuntos ladrones estarían ligados a una serie de robos de accesorios en las colonias de San Jerónimo, Chepevera, Jardín Español y Cumbres Segundo Sector, en Monterrey; sin embargo las autoridades siguen investigando su presunta relación con la venta de autopartes robados.

