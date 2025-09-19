Catean Locales en Centro de Monterrey Tras Asesinato de Hombre en Zona de Puesteros

La tarde de este viernes 19 de septiembre, autoridades de diversas instituciones de seguridad llevaron a cabo un cateo en negocios ubicados en la zona de puesteros de la calle Colegio Civil en el Centro de Monterrey, Nuevo León. El cateo estaría relacionado con el asesinato de un hombre en este lugar.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal de Monterrey, del Ministerio Público y de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) quienes de inmediato acordonaron la calle para evitar el paso de peatones y autos durante la revisión. Debido al cierre de esta zona, los autos que querían pasar por la calle Colegio Civil fueron desviados por la calle José Mariano Jimenez.

Las cámaras de N+ Monterrey pudieron captar el momento en que elementos de seguridad ingresaron a una bodega para realizar una inspección. Hasta el momento se desconoce qué es lo que están buscando al interior de estos negocios. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía revele el resultado de esta operación.

Asesinan a balazos a hombre en zona de puesteros en el Centro de Monterrey

Este cateo se dio luego de que dos días antes, la noche del miércoles 17 de septiembre, un hombre fuera asesinado a balazos en la misma calle Colegio Civil, en pleno Centro de Monterrey, Nuevo León. El ataque ocurrió entre las calles 15 de Mayo y 5 de Mayo, una zona comercial de gran afluencia de peatones y clientes de los llamados “puesteros”.

De acuerdo con los reportes, los agresores llegaron a pie hasta el lugar y dispararon en varias ocasiones contra la víctima, un hombre de aproximadamente 30 años que quedó tendido frente a uno de los locales. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

