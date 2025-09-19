Privan de la Libertad a Policía y a su Pareja en Cadereyta, Nuevo León

La madrugada de este viernes 19 de septiembre, un comando armado privó de la libertad a un policía activo de Cadereyta, Nuevo León, y a su pareja. Más tarde, este secuestro fue reportado en el centro del municipio de Los Ramones, Nuevo León.

Noticia relacionada: Muere Mujer en Choque Frontal contra Tráiler en Carretera Cadereyta-Allende, en Nuevo León

Presuntamente, una docena de personas llegaron a la vivienda del elemento y, junto a su mujer, los sacaron en contra de su voluntad. Durante la acción, los agresores también se llevaron un carro y una camioneta; el vehículo compacto fue abandonado a unos metros de la casa minutos después. Tras el reporte de la privación de la libertad, se desplegó un rastreo inicial sobre la Carretera Reynosa sin éxito.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) ya se hace cargo del caso y se encuentra trabajando en la localización de José Adrián, de 37 años, y su pareja, Luisa Carolina, de 40 años de edad. Hasta ahora se desconocen los motivos de la privación de la libertad y la identidad de los agresores, aunque se presume que podrían estar relacionados con actividades delictivas en la zona.

Video: Investigan Presunto Plagio de Policía Municipal de Cadereyta Habría Sido Retenido Junto a su Pareja

Autoridades continuarán con recorridos para localizar al policía secuestrado y a su pareja

Las autoridades han pedido a la población mantener la calma y reportar cualquier información que pueda ser útil para dar con el paradero de la pareja. Los familiares y compañeros del policía han mostrado preocupación por la situación y han hecho un llamado a las autoridades para intensificar la búsqueda.

Mientras tanto, las autoridades continúan con los recorridos en zonas cercanas al municipio Cadereyta, con el objetivo de localizar a la pareja y recuperar los vehículos sustraídos. La investigación sigue abierta y se espera que en las próximas horas se den a conocer avances sobre el paradero de los afectados y posibles responsables de los hechos.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

DAGM