Realizan Operativo tras Enfrentamientos Armados en la Colonia Lomas del Topo Chico, en Monterrey

Fuerzas de seguridad federales y del estado llevaron a cabo la mañana de este sábado 25 de octubre un operativo en la colonia Lomas del Topo Chico, en el municipio de Monterrey, tras los enfrentamientos a balazos ocurridos el pasado jueves 23 de octubre.

El operativo a cargo del Ejército Mexicano, Fuerza Civil y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, se dio en la parte alta del Cerro del Topo Chico. Desde el cruce de las calles Hermanos Serdán y Derecho de Huelga se observó a los uniformados fuertemente armados recorriendo la zona.

Para este operativo, el estado de Nuevo León utilizó un helicóptero que sobrevoló los alrededores de la colonia Lomas del Topo Chico. Hasta el momento, las autoridades federales y estatales no han informado si hubo personas detenidas o si se aseguró armamento y drogas.

Durante los enfrentamientos a balazos del jueves, un presunto integrante de un grupo delictivo fue detenido, pero también se dio a conocer que un policía estatal resultó herido.

Con información de Porfirio Medellín | N+

SHH