Asesinan a Hombre a Cuchilladas y Hieren a Mujer en Fiesta en Pesquería, Nuevo León

Un hombre fue asesinado a cuchilladas por otro sujeto y una mujer resultó herida, esto luego de desatarse una pelea en una fiesta realizada al interior de una casa marcada con el número 733 en la calle Arcos de la Defensa, en la colonia Residencial Arcos del Parque, en el municipio de Pesquería, Nuevo León.

La agresión con arma blanca que dejó como saldo un muerto y un herido, se registró durante parte de la noche del viernes 23 de octubre y de las primeras horas del sábado 24 de octubre. El reporte de lo ocurrido generó la movilización de las autoridades de seguridad y agentes de investigación hasta la colonia Residencial Arcos del Parque, en Pesquería.

Acordonan casa para investigar homicidio en Pesquería

Al arribar los oficiales de la Policía Ministerial y el personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmaron que al interior del domicilio se encontraba un hombre sin vida que presentaba lesiones de arma blanca, así como una mujer herida.

La zona fue acordonada para iniciar con el levantamiento de evidencias y las indagatorias correspondientes, así como el traslado del cuerpo para la autopsia de ley; mientras que, la víctima herida fue trasladada a la Clínica 67 del IMSS para su atención médica. Tanto el hombre como la mujer que sufrieron la agresión no han sido identificados de manera oficial.

Respecto al presunto responsable del homicidio, los testimonios señalan que se dio a la fuga luego de acuchillar al hombre y herir a la otra víctima. Las autoridades continúan trabajando para dar con su paradero y capturarlo; sin embargo, hasta el momento no hay reporte de personas detenidas por estos hechos.

