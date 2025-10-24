Hallan Restos Humanos en Arroyo Seco Debajo de Avenida Revolución en Monterrey

La tarde de este viernes 24 de octubre, elementos de seguridad encontraron restos humanos sobre un arroyo seco ubicado bajo la avenida Revolución en la colonia La Primavera, en Monterrey, Nuevo León.

El reporte fue recibido en el C5 de seguridad de Monterrey alrededor de las 2:00 de la tarde, donde se notificó sobre la presencial de restos humanos debajo de un puente vehicular. De inmediato se movilizaron elementos de la policía municipal quienes confirmaron la presencia.

Policía de Monterrey acordonó el área para resguardar el sitio mientras llegaban hasta este punto elementos de investigación. Minutos después llegaron elementos del Instituto de Criminalista y Servicios Periciales (ICSP) quienes comenzaron con la recolecta de evidencia que ayudaría a la carpeta de este caso.

Al sitio también llegaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo LeóN (FGJNL) y de la Guardia Nacional, quienes realizaron un despliegue de seguridad en la zona mientras se llevaba a cabo e levantamiento de pruebas y de los restos humanos.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona encontrada sin vida y la forma en que murió. Se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre este caso que preocupó a vecinos de sectores cercanos quienes mencionaron que este era un lugar tranquilo.

Encuentran restos humanos con heridas de arma blanca en Juárez

Un caso similar ocurrió la tarde de este jueves 23 de octubre, cuando elementos de la Policía de Juárez encontraron al interior de un domicilio el cuerpo de una persona con múltiples heridas de arma blanca. Este suceso ocurrió en la colonia La Esperanza en Juárez, Nuevo León.

Hasta el momento sigue sin ser identificado el cuerpo. Elementos de seguridad investigan si este hallazgo se trataría de un ataque directo contra la víctima o si fue una pelea familiar debido a que fue al interior de una vivienda. Se espera que elementos de seguridad den más detalles del caso.

Con información de Porfirio Medellín | N+

