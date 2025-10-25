Detienen a Pasajero y lo Investigan por Muerte de Chofer de Camión en Monterrey

Fue detenido Antonio Alfredo "N" de 55 años de edad, el pasajero que discutió con el chofer del camión de la ruta 220 Provileon, quien falleció minutos después de la confrontación que se dio a bordo de la unidad durante la noche del viernes 24 de octubre, en el cruce de las avenidas Bernardo Reyes y Colón, en la ciudad de Monterrey.

Luego de que el resto de usuarios que viajaban a bordo de la unidad de transporte público captaran la discusión entre el conductor y el pasajero, elementos de la Secretaría de Seguridad de Monterrey lograron dar con el paradero del hombre que ya fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las indagatorias tras la muerte del chofer.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya lleva el caso con varias líneas de investigación, una de ellas por presunto homicidio. Hasta el momento, no han dado a conocer la causa de muerte del operador de la ruta 220 y se desconoce si el pasajero con el que discutió esta relacionado; serán las autoridades quienes determinen cómo ocurrieron los hechos y qué pasará con Antonio Alfredo "N".

¿Cómo ocurrió la muerte del chofer de camión en Monterrey?

Los hechos se registraron durante la noche del viernes 24 de octubre, en el cruce de las avenidas Bernardo Reyes y Colón, en Monterrey, donde se detuvo el conductor de la ruta 220 Provileon, antes de desvanecerse y morir. De acuerdo con los testimonios, el chofer perdió la vida minutos después de haber discutido con un pasajero.

En redes sociales comenzó a circular un video de la confrontación a bordo del camión, en el cual se ve al pasajero con una de sus manos en el cuello del conductor, esto después de haber discutido y forcejeado. Los demás usuarios refirieron que el presunto agresor se bajó de la unidad y el chofer continuó su marcha durante unos minutos, hasta que comenzó a sentirse mal, detuvo la unidad y murió.

La situación movilizó a los cuerpos de emergencia, quienes al llegar confirmaron que el operador del transporte público ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Policía de Monterrey acordonaron la zona y personal del Instituto de Criminalística y Sevicios Periciales (ICSP) iniciaron con las investigaciones correspondientes.

Con información de Porfirio Medellín | N+ Monterrey

