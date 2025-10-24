Localizan a Mujer Sin Vida Dentro de un Panteón en Santa Catarina, Nuevo León

La tarde de este viernes 24 de octubre, se registró una movilización dentro de un panteón privado luego de que se reportara a una mujer muerta. Los hechos ocurrieron sobre el Antiguo Camino a Villa de García en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

La mujer identificada como Teresita de Jesús, de 42 años, quien fue localizada sin vida dentro de una camioneta al interior del panteón. La víctima presentaba heridas en el cuello, por lo que autoridades ministeriales iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

En el mismo lugar, elementos de la Policía de Santa Catarina detuvieron a un hombre, quien habría estado acompañado de la mujer al momento del incidente. Ambos habrían ingresado al panteón para visitar la tumba de su hija. Sin embargo, tras recorrer varios metros dentro del lugar, ocurrió el fallecimiento de la mujer.

El hombre detenido también presentaba heridas en distintas partes del cuerpo, por lo que fue trasladado bajo custodia para recibir atención médica. Las autoridades mantienen varias líneas de investigación, entre ellas la posibilidad de un caso de violencia familiar. Elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) permanecen en la zona realizando los trabajos correspondientes.

Agentes Ministeriales se encuentran revisando las cámaras de seguridad del parque industrial ubicado frente al panteón, con el objetivo de determinar el recorrido de la camioneta y esclarecer cómo se desarrollaron los hechos que han conmocionado a la comunidad de Santa Catarina.

Se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre este caso y cual fue la razón por la que la mujer perdió la vida, además de esclarecer la situación legal del sujeto que fue detenido durante la localización del cuerpo de la víctima.

Con información de Porfirio Medellín | N+

DAGM