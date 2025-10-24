Chofer de Camión Muere tras Discutir con Pasajero en Monterrey

La noche de este viernes 24 de octubre se reportó la muerte de un hombre, el chofer de un camión de la ruta 220 Provileon, en el cruce de las avenidas Bernardo Reyes y Colón, en la ciudad de Monterrey. El conductor del transporte público habría perdido la vida minutos después de haber discutido con un pasajero.

De acuerdo con el reporte, el hombre logró detener el camión antes de desvanecerse en el asiento del conductor. De inmediato, testigos dieron aviso a las autoridades y cuerpos de emergencia, que al llegar al lugar confirmaron que el chofer de la ruta 220 Provileon ya no contaba con signos vitales.

Investigan causa de muerte de chofer de transporte público en Monterrey

Los hechos generaron la movilización de elementos de la Policía de Monterrey, quienes llevaron a cabo el acordonamiento de la zona. Posteriormente, arribó personas del Instituto de Criminalística y Sevicios Periciales (ICSP) para iniciar con las indagatorias correspondientes y determinar la causa de muerte del operador de transporte público.

Los otros usuarios que iban a bordo del camión refirieron que el pasajero con el que discutió el chofer descendió cuadras antes de que la unidad se detuviera y el operador se desvaneciera perdiendo la vida. Las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima y el sujeto con el que discutió no ha sido identificado de manera oficial.

Debido a los trabajos de investigación, fueron realizados cierres viales, específicamente el cuerpo oriente de la avenida Bernardo Reyes, entre Colón y Madero. Hasta el momento, se desconoce si la discusión que tuvo el chofer del transporte público fue únicamente de palabras o también hubo agresión física; se espera que en las próximas horas las autoridades den más detalles sobre este caso.

Con información de Juan César Martínez | N+

