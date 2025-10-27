Colectivo Exige Disculpas Públicas para Mujer Bajada a Empujones de Vagón Rosa en Monterrey

A través de un comunicado, el colectivo Morras Feministas informó que tras la polémica que surgió luego de que una mujer fuera bajada del Vagón Rosa del Metro por aficionados de un equipo de futbol en Monterrey, Nuevo León, se llegó a un acuerdo con la Secretaría de Gobierno de Nuevo León para que un guardia de Metrorrey, presuntamente involucrado en el hecho, ofrezca una disculpa pública.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se determinó que el Vagón Rosa no será de uso mixto durante eventos masivos o partidos de futbol, y que mantendrá su carácter exclusivo para mujeres durante todo el año. Esta medida busca garantizar la seguridad y el respeto hacia las usuarias que utilizan diariamente el transporte público.

El colectivo también destacó en este comunicado la importancia de que las autoridades asuman su responsabilidad en la protección de los derechos de las mujeres y reconoció la disposición de la Secretaría de Gobierno para atender sus demandas.

Las integrantes del colectivo Morras Feministas hicieron un llamado a las usuarias a mantener la denuncia activa ante cualquier situación que vulnere los espacios seguros, recordando que el objetivo es avanzar hacia un sistema de transporte más equitativo, libre de acoso y violencia.

Este comunicado surge luego de que el pasado sábado 18 de octubre una mujer fuera bajada a empujones del vagón rosa luego de exigir a un grupo de aficionados de un equipo de futbol respetar el espacio exclusivo para mujeres y menores de 12 años. Este caso ocurrió en el sistema de metro de Monterrey, Nuevo León.

En un video se observó como los aficionados comienza a insultar a la mujer quien segundos antes había bajado un palanca de emergencia, lo que provocó la presencial de seguridad de Metrorrey. A la llegada de los guardias, una de las usuarias comenzó a empujar a la afectada quien terminó sobre el suelo afuera de la unidad.

