Conductora Choca Contra Columna del Metro Tras Presunto Cerrón de Automovilista en Monterrey

La mañana de este lunes 27 de octubre, ocurrió un accidente vial luego de que una joven automovilista recibiera un presunto cerrón de otro auto y se estrellara contra una de las columnas del sistema Metrorrey, cerca de la estación Edison, sobre la avenida Colón en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

El accidente ocurrió a las 6:00 de la mañana, a la altura de la calle Héroes de Nacozari, donde la conductora de un auto pequeño de color negro, con placas de del estado de Baja California, perdió el control del volante y terminó impactándose de lleno contra una columna de concreto que sostiene la estructura elevada del metro.

Automovilistas que circulaban por esta vía llamaron de inmediato a elementos de auxilio para brindarle apoyo a la mujer. Fueron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y rescatistas de Protección Civil de Monterrey quienes llegaron hasta este punto para brindarle ayuda a la conductora y valorar su estado médico tras el impacto. Minutos más tarde también atendieron este reporte elementos de Movilidad del municipio.

Paramédicos confirmaron que la mujer, de aproximadamente 20 años de edad, presentaba diversos golpes en distintas partes del cuerpo, por lo que fue atendida en el lugar y posteriormente trasladada a un hospital de la zona para recibir atención médica y recibir una mejor valoración.

Investigan causa del choque contra estructura del metro en Monterrey

Según testigos, la mujer habría perdido el control luego de que otro vehículo le habría cerrado el paso sobre la avenida Colón, provocando que realizara una maniobra brusca que terminó con el impacto contra la estructura del metro. Las autoridades realizaron labores de abanderamiento para evitar otro accidente, mientras una grúa se encargaba de retirar el automóvil de la afectada.

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de la conductora ni el estado de salud actual, pero se informó que su vida no corre peligro. Las autoridades investigan las causas del accidente y analizan cámaras de seguridad para determinar si efectivamente un cerrón ocasionó el percance y de ser así aplicar alguna multa o sanciones contra los automovilistas implicados.

