Choque Deja Tres Muertos y Cuatro Heridos en Cadereyta Jiménez, Nuevo León

Un accidente vial se registró la tarde de este domingo 26 de octubre de 2025 en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, cuando dos vehículos particulares chocaron sobre la carretera a San Bartolo, en el entronque con la carretera Allende.

De acuerdo con los primeros reportes emitidos por Protección Civil de Nuevo León, el accidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas. Al sitio acudieron unidades de rescate estatales y municipales, quienes confirmaron que tres personas perdieron la vida en el lugar y cuatro más resultaron lesionadas. Protección Civil del Estado, junto con Protección Civil Cadereyta y elementos de la Policía de Cadereyta Jiménez, Nuevo León acudieron al sitio tras recibir el reporte de un choque entre dos vehículos particulares.

Al llegar, los equipos de rescate verificaron la magnitud del siniestro y constataron que dos de las víctimas fatales se encontraban sobre la carpeta asfáltica y una más dentro de uno de los vehículos involucrados. Mientras tanto, cuatro heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital General de Juárez, Nuevo León, para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas, en espera de que se notifique a sus familiares.

Autoridades investigan las causas del accidente en Cadereyta

El percance generó una intensa movilización de unidades de emergencia, lo que obligó al cierre parcial de la vía mientras se realizaban las labores de rescate y retiro de los vehículos siniestrados. Protección Civil de Nuevo León informó que continúan las labores en el lugar y que se encuentran a la espera de las autoridades competentes para realizar el peritaje correspondiente que determine las causas del choque.

Fuentes oficiales indicaron que podría haberse tratado de un impacto frontal, aunque dicha información no ha sido confirmada oficialmente. El siniestro mantiene en alerta a las autoridades locales, quienes exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al circular por la zona.

Con información de Pedro Caballero / Noticias N+

RR