Detiene a Dos Hombres por Destrozar e Intentar Robar Cajero Automático en Monterrey

Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a dos hombres que fueron captados destrozando un cajero automático presuntamente para robarse el dinero en efectivo, en el sexto sector de la colonia Cumbres, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Noticia relacionada: Detienen a Tres Hombres Armados y con Drogas en la Colonia 10 de Marzo en Monterrey

Fue la misma empresa bancaria la que reportó a las autoridades que los dos hombres, identificados como Asbel Everardo “N” de 24 años de edad y Jesús Isaid “N” de 22 años de edad, estaban destrozando el cajero automático, aparentemente con ayuda de un desarmador color amarillo, gracias a las cámaras de seguridad que se encuentran en el sitio.

Tras recibir el reporte, los elementos de la Policía de Monterrey se trasladaron hasta el sexto sector de la colonia Cumbres, en las calles Alejandro de Rodas y Paseo de las Estrellas, donde encontraron a los dos hombres infraganti, destrozando el cajero automático para intentar llevarse el dinero en efectivo que estaba al interior.

Video: Destrozan Cajero Automático y los Detienen en Colonia Cumbres en Monterrey

Investigan a hombres por intento de robo en cajero automático en Monterrey

Luego de ser detenidos por la Policía de Monterrey, los jovenes Asbel Everardo “N” y Jesús Isaid “N” quedaron a disposición de las autoridades correspondientes donde ya se encuentran bajo investigación por los destrozos causados al cajero automático y el presunto intento de robo que no alcanzaron a sustraer.

Las cámaras de seguridad por las que fueron captados los detenidos, que se encuentran dentro del área donde están los cajeros automáticos, servirán a las autoridades como evidencia para continuar con las investigaciones del caso y determinar cual será la situación legal de los dos hombres.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH