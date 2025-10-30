¿Qué Días Abrirán los Panteones en Santiago, Nuevo León? Horario por Día de Muertos
N+
Estos son los horarios en los que estarán abiertos al público el Panteón San Marcos y Panteón Soledad en el municipio de Santiago por el Día Muertos 2025
COMPARTE:
El municipio de Santiago, Nuevo León ya informó sobre los horarios en los que estarán abiertos al público los panteones durante las fechas del Día de Muertos este 2025, para quienes tienen planeado acudir a visitar a sus fieles difuntos. Además, se realizarán dos misas en los cementerios del Pueblo Mágico.
Noticia relacionada: Callejoneadas por Día de Muertos en Santiago, Nuevo León: ¿Cuándo, A Qué Hora y Dónde Serán?
El viernes 31 de octubre, así como los días sábado 1 y domingo 2 de noviembre, los panteones municipales de Santiago estarán abiertos en horario de 08:00 de la mañana a 06:00 de la tarde. También anunciaron que habrá misa en el Panteón San Marcos el viernes 31 de octubre a las 09:00 de la mañana y en el Panteón Soledad el domingo 2 de noviembre a las 10:00 de la mañana.
Recomendaciones para evitar accidentes en visitas a panteones durante Día de Muertos
Este fin de semana se prevé que incrementen las visitas a los panteones por el Día de Muertos 2025, por lo que, las autoridades de Protección Civil de Nuevo León emitieron las siguientes recomendaciones para evitar accidentes:
- Respetar acordonamientos de tumbas
- No parase sobre las tumbas
- No sentarse en las tumbas
- No caminar sobre las tumbas
- No meterse a las tumbas
Estas recomendaciones se realizan principalmente porque con la lluvia y los cambios de temperaturas, las losetas de las tumbas tienden a agrietarse y convertirse en un riesgo si se le pone peso encima, incrementando la posibilidad de que se quiebre y caiga la persona dentro.
Historias recomendadas:
- Festival del Día de Muertos 2025 en Monterrey: ¿Cuándo y a Qué Hora son las Actividades?
- Conductora Muere tras Chocar con Camión de la Ruta 105 en el Centro de Monterrey
- Investigan Si Fue Provocado el Incendio de Empresa en Salinas Victoria, Nuevo León
SHH